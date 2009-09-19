Erkekler hasta eşlerini terk ediyorlar

Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ortaya çıkardı ki, erkeklerin hasta eşlerini terk etme olasılığı kadınlara oranla 7 kat fazla



ABD’de yapılan bir araştırmada, erkeklerin ağır hasta eşlerini terk etme olasılığının kadınlara göre 7 kat fazla olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, araştırmada 500’ün üzerinde evli çiftin, kanser veya MS gibi hayatı tehdit eden bir hastalık sürecindeki durumuna bakıldı. Bu süreçte hasta kadınsa evliliğin sona erme olasılığının daha fazla olduğu tespit edildi. Çiftlerden birinin MS hastası olduğu 23 boşanmadan 22’sinde hastanın kadın olduğu belirlendi. Evlilikleri sona ermiş 23 beyin tümörü hastasından 18’inin kadın olduğu saptandı. Araştırmada, diğer kanser türleriyle savaşma aşamasında boşanmış 14 çiftten hasta olanın 13’ünün kadın olduğu görüldü.



Ayrılık da vuruyor



Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucunda, kadının hasta olduğu evliliklerin yüzde 21’inin, erkeğin hasta olduğu evliliklerin ise sadece yüzde 3’ünün sona erdiği anlaşıldı.

Araştırmada ayrıca, biten bir ilişkinin sağlık üzerindeki olumsuz etkisi de belirlendi. Eşinden ayrılmış hastaların daha çok hastanede kaldığı, daha fazla antidepresan kullandığı ve zahmetli tedavi süreçlerini tamamlama ihtimallerinin daha az olduğu belirlendi.

