Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 2'nci grup müsabakaları başladı

Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ (Mersin) (DHA) - Mersin\'in Erdemli ilçesinde Türkiye Boks Federasyonu programındaki Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 2’nci grup müsabakaları, kıyasıya mücadele ile başladı.

Erdemli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü\'nün ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 Kasım tarihine kadar devam edecek olan şampiyonaya 24 kentten 95 sporcu katılıyor.

Turnuva öncesinde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Üyesi Muhittin Gönenli, \"1\'inci grup maçlarını Datça\'da yaptığımız Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası\'nda 2\'nci grup müsabakalarını ise Erdemli ilçesinde düzenliyoruz. Turnuvamıza 24 ilden toplam 95 sporcu katılıyor. Turnuvada derece yapan sporcularımız kasım ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacaklardır. Ben şimdiden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Geçiş töreni

- İstiklal Marşı okunurken

- Boks müsabakası

- Tribün görüntüsü

- Muhittin Gönenli\'nin açıklamaları