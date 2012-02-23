Erkekler aşk evliliğinden vazgeçti

T24 - ABD'de 'evlilik' konulu bir araştırmaya katılan erkeklerin büyük bir çoğunluğu aşık olmadıkları bir kadınla evlenebileceklerini belirtti.



ntvmsnbc'nin haberine göre; ABD'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçları "Match.com" adlı internet sitesinde yayınlandı. "Aşık olduğunuz kadınla mı evlenirsiniz?" sorusuna cevap arayan ankete katılan 5000 erkekten yüzde 31'i "Bir eşte aradığı tüm özelliklere sahip" bir kadınla evlenebileceğini belirtirken sonsuza kadar "evet" diyecekleri kadına aşık olmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Soruya cevap veren erkeklerin yüzde 21'i işi bir adım daha ileriye taşıdı ve cinsel anlamda çekici bulmadıkları bir kadınla da hayatlarını birleştirebileceklerini kaydetti.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren uzmanlar erkeklerin "hayallerinin kadını"nı bulma konusundaki ümitsizliklerinden ya da sadece bir yuva özlemi içinde olduklarından mıdır bilinmez kendileriyle yüzde 100 uyum sağlayacak bir eş arayışı içinde olmadıkları gerçeğiyle yüzleştiklerini belirtti.

ABD'nin New York kentinden sağlık danışmanı Tom Fant konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yalnızlık bazı insanları bunalıma sürükler. Yalnız kalmaktan korkmuyormuş gibi yapsak da gerçeğin ne olduğunu biliriz."