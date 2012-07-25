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Yaşam

Erkek kadınla neden arkadaş olamaz?

İş ya da okul arkadaşlığı gibi kadın-erkek arasındaki uzun süreli ilişkilerde, erkeklerin karşı cinse duyduğu cinsel çekim etkili oluyor

25 Temmuz 2012 16:30

ABD'de kadın ve erkek arkadaşlar arasındaki cinsel çekim gücünü araştıran bir anket çalışması yapıldı. 88 kişinin katıldığı ankette, erkeklerin bekar ya da evli olsa da kız arkadaşlarından etkilendiği ortaya çıktı. Erkekler, kadın arkadaşları ile vakit geçirmekten ve dışarı çıkmaktan hoşlanıyor.

Ankete göre; erkekler, kadın arkadaşlarının kendilerine daha fazla ilgi göstermesini ve arkadaşlıklarının romantik bir ilişkiye dönüşmesini istiyor.

Ancak ankete katılan kadınlar, erkeklerin bu isteğinden habersiz. Bekar ve evli kadınların, erkek arkadaşlarına karşı ilgisi aynı düzeyde kalırken evli kadınlar, sadece ilişkilerinde bir sorun varsa erkek arkadaşlarına ilgi duymaya başlıyor. Kadınlar, evli ya da ilişkisi olan erkeklerle ise ilgilenmiyor.

140 evli kişiyle yapılan bir başka anket de, kadın ve erkek arkadaşlar arasında orta yaşta cinsel çekimin aynı seviyede olduğunu gösterdi.

Orta yaşlı erkekler, genç erkeklere göre; kadın arkadaşlarına karşı daha az cinsel çekim hissediyor. Kadınlar içinse durum yaşla değişmiyor.

Sosyal ve Kişisel İlişkiler Dergisi'ne göre; her iki ankette de kadınlar ve erkekler karşı cinsle arkadaşlık etmeyi seviyor. Kadın-erkek arkadaşlığı, iyi tavsiyeler alınmasını ve özgüven artışını sağlıyor.

ABD'deki Wisconsin Üniversitesi'nden uzmanlar ise filmler ve televizyon programlarının normal arkadaşlığın ilişkiye dönüşebileceği fikrinin gelişmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. (ntvmsnbc)

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