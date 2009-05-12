Erkek Zeynep'e 15 yıl hapis cezası

Lise öğrencisi 18 yaşındaki Fatih Yoldaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen erkek görünümlü 18 yaşındaki Zeynep Yılmaz 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi



Adana’da iki kız arkadaşının internetteki sohbet programı MSN'de lezbiyen kavgası yüzünden lise öğrencisi 18 yaşındaki Fatih Yoldaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen erkek görünümlü 18 yaşındaki Zeynep Yılmaz 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yılmaz, ``S. ve P.'nin kurbanı olduk, onlar da cezalandırılmalı'' dedi.



Adana İdmanyurdu bayan futbol takımında bir süre oynadıktan sonra gözlükçüde çalışmaya başlayan Zeynep Yılmaz, 31 Ekim 2008'de lezbiyen ilişki yaşadığı iddia edilen lise öğrencisi 17 yaşındaki S.K. ile alışverişe giderken ailece görüştükleri liseli P.K. ile karşılaştı. S.K. daha önce MSN'den kendisine `Sen lezbiyenin önde gidenisin' diyen P.K. ile bu konuda konuşmak istedi. P.K.'nin arkadaşı Nezihe Yalvaç Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencisi Fatih Yoldaş bu görüşmeye izin vermeyince Zeynep Yılmaz, ``Ne oluyor?'' diye el kol hareketi ile Yoldaş'a bağırdı. Kendisine bağırılmasına öfkelenen Yoldaş da, erkek zannettiği Zeynep ile tartıştı. Çıkan kavgada Zeynep Yılmaz, iddiaya göre, Yoldaş'ı kelebek bıçağı ile öldürdü.



Tutuklanan ve hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Zeynep Yılmaz karar duruşmasına çıktı. Yaklaşık 6.5 aydır yargılanan Yılmaz, liseli Yoldaş'ı kendisinin öldürmediğini, kavgada arkadaşları tarafından öldürülmüş olabileceğini tekrarladı.



'Çok üzgünüm'



Kısa kesilmiş saçı, giydiği pantolon ve giysilerle erkek görünümlü Yılmaz, son savunmasında, ``Olaydan dolayı çok üzgünüm. Fatih'in de benim de bir suçumuz yok. Aslında S. ve P.'nin kurbanı olduk. Asıl sorumlu S. ve P.'dir. Onların da cezalandırılması gerekir'' dedi. Son sözünde ise, ``Ben maktulü tanımıyorum. Suç kasten işlenmemiştir. Artı, suçu da ben işlemedim'' dedi.



Öldürülen öğrencinin annesi 43 yaşındaki Hamiyet Yoldaş, katil zanlısı Zeynep'in en ağır cezaya çarptırılmasını isterken olayın görgü tanıklarından S.K. ile 17 yaşındaki lise öğrencisi Volkan İ., daha önceki duruşmada yaptıkları tanıklıkta katil zanlısı Yılmaz'ın, Fatih Yoldaş'ı bıçaklarken gördüklerini söyledi. S.K., ``Zeynep karşılaştığımız P.'yi göstererek `MSN'deki Perihan bu' dedi. Bunun üzerine P. ile konuşmak istedim. Yanındaki Fatih izin vermeyince Zeynep, bana `sen karışma' diyerek Fatih ile konuşmaya başladı. Tartışırlarken Zeynep'in elinde bıçak gördüm'' derken; Volkan İ. ise, ``Yanlarına yaklaşırken Zeynep, Fatih'i bıçakladı. Fatih bıçaklanmanın acısıyla elindeki anahtarlıkla Zeynep'in kafasına vurdu. Zeynep, kurtulup kaçınca Fatih olduğu yere düştü'' diye ifade verdi.



Mahkeme heyeti, Yılmaz'ı önce ömür boyu hapse mahkum etti. Cinayetin ölen Yoldaş'ın kışkırtması sonucu işlendiği gerekçesiyle Yılmaz'ın cezası duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 15 yıla indirildi. Öldürülen öğrenci Yoldaş'ın annesi Hamiyet kararı az bulup, temyiz edeceklerini söyledi.



`Ben öldürmedim'



15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Zeynep Yılmaz, önceki duruşmalarda, cinayet anını şöyle anlatmıştı:



``S.K.'yi yemeğe çağırmıştım. Birlikte, içecek almaya giderken P. ile karşılaştık. Yanında erkek arkadaşı Fatih vardı. P.'nin babası ile aynı işyerinde çalışmıştım. P., bana selam verince ben de ona selam verdim. Babasının borcundan dolayı cezaevine girme durumu vardı. S.K.'ye bunu sormak için P. ile görüşeceğimi söyledim. O da, 3 -4 ay önce benim MSN'den P. ile mesajlaştıklarını söylemişti. S.'nin anlattığına göre, P., MSN'den `Zeynep gel gözlüğünü al' demiş. S. de `Sen kimsin?' demiş. O da `P.' diye cevap vermiş. S.K. de `Zeynep yok ben S.' deyince P. da, `Pis lezbiyen' diye cevap vermiş. P. ile konuşmak için yanlarına gittim. Fatih, benim kim olduğumu P.'ye sordu. O da `akrabamız' diyince Fatih bana `tanışalım' diyerek elini uzattı. Elimi sıkıp bırakmadı. Bu hareketinden P.'nin benim hakkımda ona bir şeyler söylediğini düşündüm. Elimi bırakmasını söyledim. Bırakmayınca diğer elimle omzunu ittim. O da beni itip duvara yapıştırdı. Çakı bıçağımı çıkardım. Bu sırada Fatih'in yanında 3-4 kız ve erkek arkadaşı vardı. Fatih'in arkadaşlarından birisi elimden bıçağı aldı. Fatih koltuğunun altına alıp arkadaşlarıyla birlikte beni dövmeye başladı. Arkadaşları da ellerindeki bıçaklarla vurmaya çalışıyordu. Omzumdan belime doğru kan aktığını hissettim. Daha sonra Fatih düştü. Ağabeyim gelip beni olay yerinden uzaklaştırdı.''

