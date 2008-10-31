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Yaşam

Erkek zannettiği kız tarafından öldürüldü!

Adana'da kız arkadaşıyla konuşan kızı erkek sanarak tartışan lise öğrencisi, tartıştığı kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

31 Ekim 2008 02:00

Adana'da kız arkadaşıyla konuşan kızı erkek sanarak tartışan lise öğrencisi, tartıştığı kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, Adana İdmanyurdu’nun bayan futbol takımında bir süre futbol oynayan ve erkek gibi giyinip, ekreksi davranışlar sergilemesiyle bilinen Z. Y., yolda henüz kimliği saptanamayan N. Y. Meslek Lisesi öğrencisi bir kız ile sohbet etmeye başladı.

Arkadaşıyla konuşan Z.Y'ı (18) erkek zanneden Yoldaş, ''Neden kız arkadaşımı rahatsız ediyorsun'' diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Y, üzerindeki bıçakla Yoldaş'ı çeşitli yerlerinden yaraladı.

Adana Numune Hastanesine kaldırılan Yoldaş kurtarılamadı. Kavga sırasında başından darbe alan Z.Y ise Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Z.Y'nin, 2 yıl önce Adana İdman Yurdu kız futbol takımında oynadığı belirtildi.

 

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