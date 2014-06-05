Erkek vahşeti: İki kadın ölümden döndü

Tekirdağ ve Hatay'da iki kadın, eşleri tarafından öldürülmek istendi. Olaylarda erkekler tarafından dayak, döner bıçağı, silah ve tiner kullanıldı!



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki olay, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

M.Y. ve Z.Y., çifti bir yıl önce anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanma kararı aldı. Bunun üzerine çift ayrı yaşamaya başladı.

Yolda karşılaştığı eşi M.Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan Z.Y., daha sonra eşine saldırıp dövmeye başladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis elinde tabanca bulunan Z.Y.'yi bir süre ikna etmeye çalıştı. Ancak polisin gelmesine aldırış etmeyen Z.Y., elindeki tabancayı doğrultup eşini ölümle tehdit etti. Polis, Z.Y.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Eşinin kendisini darp etmesi sonucu başında yaralar oluşan M.Y., polis tarafından hastaneye götürülürük tedavi edildi. M.Y., daha sonra Aile içi Şiddet Büro Amirliğine gidip Z.Y.'den davacı ve şikayetçi oldu. Z.Y. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.



Eşini yakmak istedi



Hatay'da Samandağ ilçesindeki olay ise, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Samandağ Devlet Hastanesi acil servis önünde meydana geldi.

Aile içi sorunları olduğu öğrenilen İbrahim D., Yıldız D. çifti hastane önünde tekrar tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yakında bulunan bir dönerciden döner bıçağı alan İbrahim D., eşini defalarca bıçakladı. İbrahim D., daha sonra yanında getirdiği tineri eşinin üzerine dökerek yakmaya çalıştı.

İbrahim D.'nin. çakmağı tinerden ıslanıp alev almayınca gürültü üzerine dışarı çıkan hastane polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan İbrahim D., Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ağır yaralanan Yıldız D. Samandağ Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Antakya'ya sevk edildi.