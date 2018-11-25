Erkek şiddetine karşı: Kadınlar, bugün sokağa çıkıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bugün yurdun birçok yerinde kadınlara sokağa çıkacak.

İstanbul’da 25 Kasım Kadın Platformu öncülüğünde kadınlar, Taksim’i her sene olduğu gibi bu yıl da mora boyamaya hazırlanıyor. “Erkek şiddetine bahane çok. Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok” sloganının yazılı olduğu pankart etrafında saat 17.00’de Tünel’de bir araya gelecek kadınlar Galatasaray Meydanı’na yürüyecek. Kadınlar “Değiştirmek ancak birlikte mümkün. Gelin birlikte değiştirelim” çağrısı yaparak tüm kadınları bir araya gelmeye çağırdı.

Nar Kadın Dayanışması da, bugün saat 13.00’te Makina Muhendisleri Odasi’nda ‘Demir Ceneli Melekler’ film gösterimi yapacak. Dayanışma, görsel atölyelerdeki çalışmaların ardından Tünel’deki yürüyüşe katılacaklarını duyurdu.

Diğer kentlerdeki eylem programı ise şöyle: Ankara saat 14.00 Sakarya Meydanı, İzmir saat 17.00 Alsancak ÖSYM önü, Eskişehir saat 17.30 Espark Önü, Adana saat 15.00 Büyükşehir Belediyesi önü, Kocaeli saat 13.30 Sabri Yalım Parkı, Bursa saat 16.30 Setbaşı, Aydın saat 14.00 Özgecan Parkı, Antep saat 13.00 Yeşilsu Meydanı