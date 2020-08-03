Erkek şiddeti son bulmuyor | Boşanmak isteyen 20 yaşındaki Emine'yi pompalı tüfekle öldürdü: "Seni sevmiyorum" deyince sinirlendim!

20 yaşındaki Emine Yanıkoğlu, 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu'ndan boşanmak istediği için pompalı tüfekle öldürüldü.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emine, eşinden şiddet görünce ailesinin yanına dönüp, 8 ay önce de boşanma davası açtı. Ailelerin araya girmesi üzerine davayı geri çeken Emine evine döndü. Şiddetin son bulmaması üzerine bir ay önce tekrar evi terk eden Emine, evli olduğu adam tarafından öldürüldü.

“Eve dönmesen seni öldüreceğim” diye mesaj atan Soner Yanıkoğlu, olumsuz cevap alınca pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı eve gitti. Giriş kapının kilidini kırarak içeriye giren Yanıkoğlu, 1.5 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşi Emine’ye pompalı tüfekle ateş etti.

Katil Soner Yanıkoğlu, olaydan sonra suç aleti pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu. Tutuklanan Yanıkoğlu ifadesinde, “Barışmak için eve dönmesini istedim. Kabul etmedi, hakaret etti. Artık beni istemediğini, birlikte olamayacağını, boşanacağını söyledi. ‘Seni sevmiyorum’ deyince sinirlendim, kendimi kaybettim. Çok pişmanım, eve dönseydi bunların hiçbiri olmayacaktı” dediği öğrenildi.

Soner Yanıkoğlu’nun sosyal medya hesabında, “Herkesin çevresi gölgesi kadardır, yıkmasını bilene... Değeri ise kurşun kadardır sıkmasını bilene...” paylaşımı dikkat çekti.