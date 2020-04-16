Erkek şiddeti son bulmuyor | Aile Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala paylaşımı: Yargı sürecine müdahil olacağız

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar (36), arkadaş olmayı reddeden Fındıklı AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala’yı (44) silahla vurarak öldürdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın yargı sürecine müdahil olacaklarını duyurdu.

Zümrüt Selçuk kişisel sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."

İmamoğlu'ndan Gamze Pala paylaşımı: Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlığın yüz karasıdır...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da kişisel sosyal medya hesabından Pala için baş sağlığı diledi. İmamoğlu, "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlığın yüz karasıdır... AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.