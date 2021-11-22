Erkek şiddeti: Eşini uykusunda kolundan ve göğsünden bıçakladı

Aksaray’da 51 yaşındaki Sevgül U., uyuduğu sırada 65 yaşındaki Ramazan U. tarafından kolundan ve göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Sevgül U’nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken Ramazan U. gözaltına alındı.

Aksaray'da Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'nde bulunan binada saat 07.30 sıralarında, iddiaya göre Ramazan U. (65), henüz bilinmeyen nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya (51) mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.

Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi.

Kadının bağırmasını duyan komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı.

Hayati tehlikesi var

Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay sırasında eli ve yüzü kanlar içinde kalan Ramazan U. da polis ekiplerince gözaltına alındı.