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‘Erkek’ şiddeti Erzincan’da; eşini ağaca bağladı, tırnaklarını pense ile çekti, bacağını kırdı!

6 ay uzaklaştırma cezası alan koca, eşinin ifade değiştirmesinden sonra tutuklandı

05 Haziran 2016 01:01

Erzincan'da kocası tarafından saçı kopartılıp darp edildiği, ağaca bağlanıp pense ile tırnaklarının çekildiği, aç susuz bırakıldığı ve bacağı kırılarak işkence yapıldığı iddia edilen 30 yaşındaki 8 aylık evli kadın, Antalya'da tedavi altına alındı. Kadının ilk ifadesinin ardından 6 ay uzaklaştırma cezası alan koca ise eşinin ifadesini değiştirmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet’in haberine göre, 8 ay önce Antalya’nın Kumluca ilçesinde görücü usulüyle evlenen ve 5 ay Kumluca’da yaşadıktan sonra Erzincan’ın Tercan ilçesi Bağpınar köyüne taşınan 30 yaşındaki E.G’nin kocası tarafından işkence yapılarak hastanelik edildiği ileri sürüldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan talihsiz kadın, 3 aydır kocası A.G. ve kocasının ailesi tarafından işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Genç kadının pense ile tırnak çekme, aç-susuz bırakma, ağaca bağlama, ağza yılan sokma, ahırda kilitli tutma, saç koparma gibi işkencelere maruz bırakıldığı ileri sürüldü. E.G.'nin ilk şikayetini korktuğu için geri çekmesine rağmen koca A.G.'ye 6ay uzaklaştırma cezası verildi. E.G.'nin yakınlarının 'biz arkandayız' demesiyle ifadesini değiştirip tekrar şikayetçi olmasının ardından A.G. tutaklanarak cezaevine gönderildi.

 

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