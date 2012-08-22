Erkek olmanın en iyi 25 yanı

Erkek olmak kolay değil, önce sünnet sonra askerlik... Bir de üstüne toplumun "Erkek adam..." dayatmaları. Ama bütün bunların yanında kadınlardan çok daha şanslı olduğumuz konular da var.

Her kadının beyaz atlı prens beklediği bir evrende sıradan bir erkek olmak moralinizi bozmasın, işte erkek olmanın paha biçilmez avantajları:

1- Telefon konuşmalarınız sadece 30 saniye sürer.

2- Bir haftalık tatil için bir adet bavul yeter de artar bile.

3- Kendi kavanozlarınızı kendiniz açabilirsiniz.

4- Bütün orgazmlarınız gerçektir.

5- Yatağı toplamadan evden gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz.

6- Her yere giderken içi ıvır zıvır dolu kocaman bir çanta taşımanıza da gerek yok.

7- Arkadaşınızı yanınıza alma ihtiyacı hissetmeden tuvalete gidebilirsiniz.

8- Soyadınız hep aynı kalır.

9- En ufak nazik bir hareket için artı puan alırsınız.

10- Duş alıp hazırlanmanız yalnızca 10 dakika sürer.

11- İç çamaşırlarınız üçlü paket halinde alınır ve mücevher parasına değil...

12- 34 yaşında ve hala bekarsanız bu kimseye dert olmaz.

13- Yüzünüz gözünüz, saçınız başınız sabah yataktan kalktığınız renkte kalır.

14- Üzerinizde beyaz tişört varken yağmura yakalanmanız bir facia değildir.

15- Üç çift ayakkabıyla yetinebilirsiniz.

16- Sıcak bir günde tişörtünüzü çıkarabilirsiniz ve bu yadırganmaz.

17- Yeni saç kesiminizin fark edilip fark edilmemesi umrunuzda değildir.

18- Dünya sizin pisuvarınızdır.

19- Otururken frikik verme gibi bir derdiniz yoktur.

20- Kır saç ve kırışıklıklar sizi daha da karizmatik yapar.

21- Kumanda sizin ve yalnızca sizindir.

22- Utançtan yerin dibine girmeden eczaneden prezervatif alabilirsiniz.

23- Arkadaşınızı arayacağınızı söylediğiniz halde aramayı unutsanız bile kimse arkanızdan değiştiğinize dair sitemlerde bulunmaz.

24- İnsanların doğum günlerini hatırlamak zorunda değilsiniz, sonuçta bir erkeksiniz.

25- TV'de her zaman bir maç mutlaka vardır.

Kaynak: GQ/ 07.08.2012