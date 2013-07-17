Erkek öğrencilerin etekli protestosu

İngiltere'nin Galler bölgesinde bulunan Swansea şehrinde, bir okulda, erkek öğrenciler sıcak hava şartlarıyla baş edebilmek için yeni bir yol izledi. Şort giymeyi yasaklayan okula, etek giyerek giden erkek öğrenciler, yönetmeliği protesto etti.



Swansea şehrinde hava sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği belirtildi. Bu durumda şort giymelerine izin verilmeyen Gowerton Okulu'ndaki erkek öğrencierin pantolon paçalarını kıvırmalarına da izin verilmiyor. Annelerinin desteğiyle son çareyi 'kilt' diye bilinen etekleri giymekte bulan erkek öğrenciler, okula giderek yönetmeliği protesto etti.



İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre: öğrenciler bütün gün terlediklerini ve sıcaktan derse konsantre olamadıklarını savunurken, bir öğrencinin annesi oğlunun eve gelip sıcaktan yakındığı sırada düşüp bayıldığını ifade etti.



Sıcaklıkların 20 derecenin üstünde olan Galler'in önümüzdeki ay sıcak hava dalgasının altında kalmaya devam edeceği bildirildi.