Erkek nesli tükeniyor!

Yapılan araştırmalar, bugüne dek hep kadınlardan fiziksel olarak daha üstün olduğu varsayılan erkeklerin aslında kadınlardan dayanıksız olduğunu gösteriyor. Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, erkek bebeklerin sayısı kızlara göre azalıyor, erkeklerin korkulu rüyası testis kanserine yakalananların sayısı hızla artıyor. Gündelik hayatımızda giderek daha çok yer alan kimyasal maddelerden de erkeklerin daha fazla etkilendiği öne sürülüyor. Bilim insanlarına göre, kimyasal maddeler erkekleri kadınlardan daha fazla etkilemekle kalmıyor, bu etkiler erkek bebeklerin rahimdeki gelişimlerini bile belirleyebiliyor.University of Pittsburg tarafından geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da ve Japonya'da 1970 ve 2000 yılları arasında hayatını kaybeden 262 bin 'kayıp erkek çocuk' var. Yani erkek çocukların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Phthalates, endokrin bölücüsü içeren, deterjan, sabun, boya, şampuan gibi birçok üründe bulunan kimyasal bir madde. Çocuk oyuncaklarında da bulunan bu madde, erkek bebeklerin rahimdeki ve küçük yaşlardaki gelişimini kötü yönde etkiliyor.Araştırmalara göre bu madde hormonal dengelerini bozup erkek bebeklerin üreme organlarının küçülmesine neden oluyor. Fakat kimyasal madde şirketleri bu maddenin insanlar üzerinde herhangi negatif bir etki yarattığına dair yeterli kanıt olmadığı iddiasındalar. Araştırmalar bazı hayvanların bu kimyasallardan zarar gördüğünü, üstelik cinsel organlarının deforme olduğunu ortaya koymuş durumda. Kanında yüksek derecede phthalates bulunan annelerin doğurdukları erkek çocukların, cinsel organları diğerlerine göre daha küçük, anüs ve penis arasındaki uzaklık daha kısa, testisleri normal yerine inmemiş durumda. Bu problemler 12 ay içinde kendiliğinden, hormon tedavisiyle ya da ameliyatla düzelebilmesine rağmen, bilim adamları phthalates gibi kimyasal maddelerin erkekleri daha az maskülen yaptığından şüpheleniyorlar. Bu maddelerin kız bebeklerin cinsel gelişimine kötü bir etkileri olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Amerika'daki Tüketici Ürün Güvenlik Komisyonu'na göre phthalates'in çocuklar üzerinde negatif bir etkisi yok. Buna rağmen Fransa, Almanya, Avusturya gibi bazı Avrupa ülkelerinde bu maddenin çocuk ürünlerinde kullanımı yasaklandı. Hatta Lego ve Toys-R-Us gibi oyuncak mağazaları da, içinde phthalates bulunan oyuncakları yasaklamaya başladılar...