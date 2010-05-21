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Yaşam

Erkek mutlu kadın mutsuzsa

Yapılan bir araştırma, erkeklerin mutlu kadınların mutsuz olduğu evliliklerde boşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiltere'de yapılan bir araştırma, erkeklerin mutlu, kadının mutsuz olduğu evliliklerde boşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu.


İngiltere'de bir grup ekonomist, ''Mutluluk Aralığı'' adını verdikleri araştırmada, evlilikte felaket getiren olayları inceledi. İngiltere, Almanya ve Avustralya'da yaşanan on binlerce ilişkinin verileri kullanılarak yapılan araştırmada, ''evlilikte kadın ve erkeğin mutluluk aralığı büyüdükçe ayrılma olasılığının arttığı'' ortaya çıktı.


İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, ''Mutluluk Aralığı'', kocalarına göre farklı sosyal geçmişlere sahip evli kadınların, ev işlerinin büyük bölümüyle ilgilenmek zorunda kalması veya kocalarından daha fazla kazanmaları durumunda açılıyor. Çiftlerin aynı sosyal geçmişten gelmeleri, aynı dine mensup olmaları, iş bölümü yapılması veya kadının emekli, öğrenci ve ev hanımı olması ''Mutluluk Aralığı''nın kapanmasını sağlıyor.


Araştırmada, kocanın mutlu, kadının ise mutsuz olması durumlarında, çiftlerin boşanma ihtimalinin arttığı belirlendi. Bu vakalarda, mutsuz kadının boşanma prosedürlerini başlatmada, tersi durumdaki mutsuz erkeklere oranla daha ''cesur'' davrandığı saptandı.

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