Erkek mastürbasyonuna dair daha önce duymadığınız 10 ilginç bilgi

Mastürbasyon bilimsel olarak "kişinin tatmin için cinsel organlarını el ya da başka araçlar kullanarak uyarması" diye tanımlanıyor.

Mastürbasyon uzun süredir farklı toplumlarda zararlı ve gayrı ahlaki bir şey olarak görüldü. Ancak artık bunun hiç de doğru olmadığı kabul ediliyor. Erkeklerin kadınlara oranla çok daha fazla mastürbasyon yaptığı da bilimsel olarak ispatlanmış durumda.

İşte Men’s Health’in derlemesiyle erkek mastürbasyonuna dair daha önce durmadığınız 10 ilginç bilgi:

1- Erkek cenin, anne karnında da mastürbasyon yapar

İlk mastürbasyon yaptığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Peki ya o günü hatırlamanızın pek de mümkün olmadığını söylesek? Bu laflar İspanyol bilim insanlarından geliyor. Çünkü araştırmalara göre, erkek ceninler anne karnındayken mastürbasyon yapıyorlar.

2- Prostat kanserinden korur

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, ayda 21 kereden fazla mastürbasyon yapan erkeklerde prostat kanseri riski, ayda 4-7 kere mastürbasyon yapanlara kıyasla yüzde 19- yüzde 22 arası daha düşük oluyor.

3- Tekniğinizi değiştirmeniz gerekebilir

Mastürbasyonlarınız aşağı yukarı hep aynı oluyor; değil mi? Bazen porno izliyorsunuz, bazen işi hayal gücünüze bırakıyorsunuz; fakat genellikle tekniğiniz hiç değişmiyor.

Aslına bakarsanız, bunun için bir terim bile var: İdiyosinkratik (nevi şahsına münhasır) mastürbasyon. Kullanılan terim şu anlama geliyor: Vücudunuz, her daim kullandığınız boşalma yöntemine öyle alışıyor ki, partnerinizle seviştiğiniz zaman bile orgazm olma konusunda zorlanabiliyorsunuz. Yani, yalnız başınıza olduğunuz zamanki gibi boşalamıyorsunuz. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, mastürbasyona biraz ara vermeyi deneyebilir ya da tekniğinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

Kullandığınız tekniği partnerinize söylemek de bir diğer seçenek. Fakat aynı kusursuzlukta olmasını beklemeyin.

4- Her erkek mastürbasyon yapar diye bir şey yok

2016’da yapılan bir araştırmaya göre, heteroseksüel erkeklerin sadece yüzde 57’si düzenli olarak mastürbasyon yapıyor. Bu durumun çeşitli nedenleri var: Kimi erkek, partneriyle çok seks yaptığı için mastürbasyona hayatında düzenli bir yer vermezken, bazı insanlar ise mastürbasyonu o kadar da ilginç bulmuyor. Bir kısmı ise mastürbasyon için çok az istek duyuyor.

5- Mutlu erkekler en son ne zaman mastürbasyon yaptıklarını hatırlamıyor

Journal of Sexual Medicine’da yer alan bir çalışmaya göre, erkekler genel olarak mastürbasyon sıklıkları konusunu abartıyorlar. Fakat mutlu erkeklerin mastürbasyon sıklıkları ile araları o kadar da iyi değil. Daha doğrusu bu durumu çok da önemsemiyorlar.

6- Vibratörler sadece kadınlar için değil

Kadın mastürbasyonu dediğimizde, aklımıza genellikle klitoral uyarılma gelir. Bazen de vibratör tabii. Fakat mastürbasyonda vibratörü sadece kadınlar kullanmıyorlar: Journal of Sexual Medicine’da yer alan bir araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 16.6’sı mastürbasyon sırasında vibratör kullanıyor.

7- Yanlış mastürbasyon diye bir şey var

Trauma and Acute Care Surgery’de yayımlanan bir çalışmaya göre, penis kırılmalarının yüzde 60’ı seks değil, mastürbasyon sırasında gerçekleşiyor. Mastürbasyonun yol açtığı tek tehlike penis kırılması da değil. Aşırı sıkmaya bağlı sorunlar, enfeksiyon ve yaralanmalar da söz konusu.

8- Mastürbasyon sırasında ereksiyon kaybı, ciddi problemlere işaret ediyor olabilir

Stres, yorgunluk ya da performans endişesi gibi birçok nedene bağlı olarak sekste ereksiyon kaybı meydana gelebilir; fakat bu, apayrı bir konu. Çünkü mastürbasyon sırasında da ereksiyon kaybı yaşanabilir. Fakat bu örnekte, mesele stresten çok daha fazlasını işaret ediyor olabilir. İtalya’da yapılan bir araştırmada, erkeklerin %45’inin mastürbasyon esnasında ereksiyonlarını koruyamadıkları, bu erkeklerde ise kalp hastalıkları riskinin daha fazla olduğu ortaya konuldu. Ereksiyon bozukluklarının kardiyovasküler hastalıkların erken habercileri arasında yer aldığını hatırlatalım.

9- Her sperm aynı değil

90’lardan bu yana yapılan birçok araştırma, seks sırasında boşaltılan sperm miktarının, mastürbasyon sırasında salınandan daha fazla olduğu ortaya koyuyor. Bunun nedeni ise prostatın seks sırasında mastürbasyona kıyasla daha aktif olması.

Fakat her mastürbasyonda da spermler aynı olmuyor. Evolutionary Psychological Science’da yer alan bir araştırmada, porno izleyerek mastürbasyon yapan erkeklerin, eğer o filmde daha önce hiç görmedikleri bir kadın rol alıyorsa daha fazla sperm ürettikleri; aynı filmi tekrar tekrar izledikçe de ürettikleri sperm miktarının azaldığı ortaya konuluyor.

10- Mastürbasyon insanlara özgü değil

Her ne kadar araştırmalar erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla mastürbasyon yaptığını ortaya koysa da, erkekler bu konuda zirvede yalnız değiller. Bazı hayvanlar da genital bölgelerini diğer dışsal cisimler ile okşuyorlar. Hatta eğer yeterince esnek iseler (örneğin mors gibi), kendilerine oral seks bile yapıyorlar. Muslar kendilerini ağaca sürtüyor, kirpiler çubukları tercih ediyor, sincaplar ise boşalana kadar mastürbasyon yapmakta ısrar ediyorlar. Hatta kendi spermlerini yiyorlar.