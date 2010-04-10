'Erkek işi' devri bitiyor

T24 - Japon bilim adamları güç destekli bir kostüm geliştirdi. Bu kostümü giyenler birer Robocop'a dönüşüyor!



Metal ve plastik malzemeden yapılan kostümde sekiz elektrikli motor bulunuyor. Bunlar kostümü giyen kişinin kollarının ve bacaklarının gücünün artmasını sağlıyor. Ayrıca sensörler sayesinde hareket edebiliyor ve sesli tanıma sistemiyle talimatlara yanıt verebiliyor.



Tokyo Üniversitesi'den profesör Spigeki Toyama ve ekibi tarafından geliştirilen kostümün üretilmesine yıl sonunda başlanması planlanıyor.



Kostüm kullanıcının fiziksel çabasını ortalama yüzde 62 oranında azaltıyor. Kostümün özellikle işçilerin fiziksel yorgunluğunu ve harcadıkları enerjiyi azaltacağı belirtilirken, gündelik hayatta da kullanılabileceği belirtiliyor.



15 yılda üretilen 'robosuit' 2012'de Japon piyasasına sürülecek. Başlangıç fiyatının yaklaşık 11 bin dolar olması bekleniyor. Uzmanlar seri üretime geçilmesinin ardından fiyatın yarı yarıya düşeceğini düşünüyor.



Kostümün ileride yaygınlaşması halinde, gündelik hayatta 'erkek işi' denilen ağır işleri kolayca kadınların da yapabilmesi söz konusu olabilir.







