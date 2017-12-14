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Erkek hemşire, sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 25 yaşındaki Uğur Biber, günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde 'WC- Şadırvan' yazılı yön tabelasını göster

14 Aralık 2017 16:10

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'deki Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 25 yaşındaki Uğur Biber, günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde \'WC- Şadırvan\' yazılı yön tabelasını gösteriyor. Biber, \"Geçici iş arıyordum, bu işi buldum. Eskişehir\'de sevdiğim kızla zaman geçirebilmek için böyle geçici bir iş olarak burada işe başladım\" dedi.
Kentin en işlek yerlerinden olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak\'ta duran Uğur Biber, yoldan gelip geçenlere elinde tuttuğu tabelayla Tekiz Sokak\'taki tuvalet ve şadırvanı gösteriyor. Biber, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.
SEVDİĞİ KIZ İÇİN BU İŞİ YAPIYOR
Mezun olduktan sonra memleketi Adana\'ya dönmeyip Eskişehir\'de kaldığını anlatan Biber şöyle konuştu:
\"Hemşirelik Bölümü\'nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü\'nü kazandım. Ancak, maddi yetersizliklerden dolayı bu bölümü bırakmak zorunda kaldım. Geçici olarak bir iş arıyordum. Bu işi buldum. Eskişehir\'de kalma amacım da sevdiğim bir kız var. 8 aydır beraberiz. Onunla beraber zaman geçirebilmek istedim. İnsan sevdiği olmadan nasıl yapar ki. Beraber zaman geçirebilmek için böyle geçici bir iş olarak burada işe başladım.\"
\'ARKADAŞLARLA GÜLÜP EĞLENİYORUZ\'
Günde yaklaşık 10 saat süreyle seyyar tabelayı tutup yoldan geçenlere tuvalet ve şadırvanın bulunduğu yerini gösterdiğini belirten Uğur Biber bunun karşılığından da günde 50 lira para aldığını söyledi. Biber, şunları kaydetti:
\"Tam olarak ne yaptığımı ben de çözemedim aslında. Bir burada duruyorum, bir orada duruyorum. Sadece insanların dikkatlerini çekerek yön gösteriyorum. Tabelaya bakmaktan ziyade bana soruyorlar tuvaletin nerede olduğunu. Dikkat çekmesi için böyle bir kampanya başlatmışlar. Ben de dahil oldum. Günde 10 saat dikiliyorum ve 50 lira ücret alıyorum. Arkadaşlarıma böyle bir işte çalıştığımı söyledim. Güldüler, eğlendiler. Arkadaşlarla gülüp eğleniyoruz işime. İlk başlarda yadırgadım. Yadırgamamın sebebi sanırım insanların bakışlarıydı. \'Ne yapıyor bu çocuk, ne geziyor burada?\' der gibilerdi. Sonradan umursamadım. Sanki burası benim evimmiş gibi davranıyorum. Bir süre daha çalışmayı düşünüyorum.\"
\'HEMŞİREYİM\' DİYEREK YARDIMA KOŞTU
Uğur Biber, sokakta rahatsızlanan yaşlı bir kadının da yanına gidip \'Ben hemşireyim\' diyerek nabzı da ölçtü. Biber, kadının nabzının normal olduğunu söyledi. Biber, hemşirelik mesleğini yapmak istediğini vurguladı.

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