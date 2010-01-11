T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erkek fahişeler aranıyor

Dünyanın en eski mesleği boyut değiştiriyor, artık erkekler de yasal olarak fahişelik yapacak.

11 Ocak 2010 02:00

Dünyanın en eski mesleği boyut değiştiriyor, artık erkekler de yasal olarak fahişelik yapacak. ABD, Nevada'da bir genelev 'iyi çalışma ahlakı'na sahip olduğunu belirttikleri işyerlerine erkek fahişeler aradıklarını duyurdu.

ABD, Nevada’daki Shady Lady adlı genelevin işletmeticisi 55 yaşındaki Bobbi Davis adlı kadın, ‘Dünyanın en eski mesleğine katılın ve Amerika’nın ilk yasal erkek fahişelerinden olun’ yazılı ilanları vererek bir değişimin fitilini de ateşlemiş oldu. Başvuranların 21-40 yaş aralığında olmasını, bir boy, bir de vesikalık olmak üzere ‘çıplak olmayan’ iki fotoğraflarını ve kısa özgeçmişlerini yollamalarını isteyen Davis, “Her insanda olmayan özellikler arıyorum. Şimdilik 160 başvuru elimize geçti ancak bunlardan sadece yüzde 20’si işi alacak” diyor.
Diğer özellikler için de “Bir hanımın esprilerine gülebilmeliler” diyor Davis ve kadınları cezbetmeleri gerektiğini söylüyor. Karısının isteğiyle 17 yıl önce genelev işletmeciliğine başlayan 78 yaşındaki emekli mimar Jim Davis ise “Tutup tutmayacağını bilemiyoruz. Ama bunu anlamak da çok eğlenceli olacak” diyor.


60 kadın müşteri hazır bile...

Yıllardır kadın fahişe çalıştıran genelevin ‘işi büyütmesinin’ en büyük nedeni ekonomik kriz. Ancak Davis “Bu yönde talep de vardı” diyor, erkek fahişe aradıklarından beri potansiyel müşteri olan 60 kadından e-posta aldıklarını belirtiyor.

Nevada, ABD’de seks işçiliğinin serbest olduğu tek eyalet. Ancak bu kadınların düzenli sağlık kontrollerini zorunlu kılan yasalar mevcut. Davis çifti Sağlık Bakanlığı’nı erkek çalışanları için de bu kontrolleri içeren düzenleme yapmaya ikna edince yasal erkek fahişelerin de yolu açıldı. Tarihe bir ilk olarak geçen bu uygulama birtakım tartışmalar da başlattı. Kimi işletmeciler bu uygulamanın homoseksüelliği yaygınlaştıracağını söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24