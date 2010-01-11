Erkek fahişeler aranıyor

Dünyanın en eski mesleği boyut değiştiriyor, artık erkekler de yasal olarak fahişelik yapacak. ABD, Nevada'da bir genelev 'iyi çalışma ahlakı'na sahip olduğunu belirttikleri işyerlerine erkek fahişeler aradıklarını duyurdu.



ABD, Nevada’daki Shady Lady adlı genelevin işletmeticisi 55 yaşındaki Bobbi Davis adlı kadın, ‘Dünyanın en eski mesleğine katılın ve Amerika’nın ilk yasal erkek fahişelerinden olun’ yazılı ilanları vererek bir değişimin fitilini de ateşlemiş oldu. Başvuranların 21-40 yaş aralığında olmasını, bir boy, bir de vesikalık olmak üzere ‘çıplak olmayan’ iki fotoğraflarını ve kısa özgeçmişlerini yollamalarını isteyen Davis, “Her insanda olmayan özellikler arıyorum. Şimdilik 160 başvuru elimize geçti ancak bunlardan sadece yüzde 20’si işi alacak” diyor.

Diğer özellikler için de “Bir hanımın esprilerine gülebilmeliler” diyor Davis ve kadınları cezbetmeleri gerektiğini söylüyor. Karısının isteğiyle 17 yıl önce genelev işletmeciliğine başlayan 78 yaşındaki emekli mimar Jim Davis ise “Tutup tutmayacağını bilemiyoruz. Ama bunu anlamak da çok eğlenceli olacak” diyor.





60 kadın müşteri hazır bile...



Yıllardır kadın fahişe çalıştıran genelevin ‘işi büyütmesinin’ en büyük nedeni ekonomik kriz. Ancak Davis “Bu yönde talep de vardı” diyor, erkek fahişe aradıklarından beri potansiyel müşteri olan 60 kadından e-posta aldıklarını belirtiyor.



Nevada, ABD’de seks işçiliğinin serbest olduğu tek eyalet. Ancak bu kadınların düzenli sağlık kontrollerini zorunlu kılan yasalar mevcut. Davis çifti Sağlık Bakanlığı’nı erkek çalışanları için de bu kontrolleri içeren düzenleme yapmaya ikna edince yasal erkek fahişelerin de yolu açıldı. Tarihe bir ilk olarak geçen bu uygulama birtakım tartışmalar da başlattı. Kimi işletmeciler bu uygulamanın homoseksüelliği yaygınlaştıracağını söylüyor.