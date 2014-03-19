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Yaşam

Erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunan E.K: Ben de tecavüze uğradım

4 aile çocuklarının E.K tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. E.K kendini ben de çocukken tecavüze uğradım şeklinde savundu

19 Mart 2014 16:12

İstanbul Maltepe’de geçen yıl 4 aile, oğullarına cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla polise şikâyette bulundu. Robot resmi çizilen şüpheli E.K. (40) Esenkent Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evde gözaltına aldı.

Cezaevine gönderilen E.K., psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek şu ifadeyi verdi:

 

‘Anlatamadım'

 

“12 yaşındayken babamın arkadaşının tecavüzüne uğradım. Bu olayı kimseye anlatamıyordum. Adını Mustafa olarak hatırladığım bu şahsın 3-4 sene tecavüzüne uğradım.”

 

‘Utanıyorum'

 

“Bu süreçte erkeklere ilgi duymaya başladım. 16-17 yaşlarında bir erkekle birliktelik yaşadığım için cezaevine düştüm. Tutuklu çocukların tecavüzüne uğradım. Yaptıklarımdan utanıyor ve pişmanlık duyuyorum.” Savcılık E.K.’nin, 51.5 yıldan 127.5 yıla kadar hapsini istedi.

 

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