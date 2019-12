-ERKEK BERBERLERİ KABUK DEĞİŞTİRİYOR MERSİN (A.A) - 07.08.2011 - Tarihin en eski mesleklerinden biri olarak bilinen berberlik, gelişen teknoloji ve günümüz kültürüne ayak uydurabilmek adına dönüşüm yaşayarak, sadece saç, sakal kestirilen bir yer olmanın ötesinde her türlü kişisel bakımın yapılabildiği erkek bakım merkezleri haline geldi. Yıllar önce isimleri dükkanlarının camına yazılı, önünde renk renk havluların dizildiği, çırağın balon üzerinde sakal tıraşı yapmayı öğrendiği berberlerin yerini artık modern kuaför salonları aldı.Türkiye'nin bir çok yerinde berberler isimlerini ''erkek kuaförü'' olarak değiştirirken, iş yerlerine Türkçe isim verenlerin sayısı da hızla azaldı. Eskiden birkaç bilinen model üzerinden saç ve sakal kesimi yapan berberler, günümüzde bilgisayar ortamında oluşturalan stilleri uygularken, saç ve bıyık boyamanın yanı sıra sivilce ve ciltteki siyah noktalara da müdahale ediyor. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, yaşanan dönüşümün temelinde, müşterilerin değişen beklentilerinin yattığını söyledi. Değişimin sebebini ''Artık insanlar sadece saç kestirmek istemiyor. Dış görünümünün nasıl daha güzel olabileceğini danışacağı yerler arıyor'' sözleriyle açıklayan Karakaş, şöyle devam etti: ''Toplumumuzda bakım deyince akla sadece kadınlar geliyordu artık bu tabu yıkılıyor. Erkekler henüz kadınlar kadar bakımlı olmasa da son yıllarda aradaki fark büyük oranda kapanıyor. Artık müşterilerimiz, buhar masajı isteyip, bıyıklarını ve saçlarını boyatabiliyor, istenmeyen tüylerini aldırıp dilerlerse manikür ve pedikür yaptırabiliyor. Artık berber ustalığı da berber dükkanı işletmeciliği de bambaşka bir noktaya geldi. Durmadan büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörde ayakta kalmak isteyen sürekli kendini yenilemeli.'' Bakımlı erkek sayısının özellikle 2000'li yılların başından itibaren arttığını ancak toplumun bu tarz erkekleri kabullenmekte ilk etapta zorluk çektiğini belirten Karakaş, zamanla bu tabunun da yıkıldığını vurguladı. Federasyona bağlı 122 oda ve 108 bin üyeleri olduğunu belirten Karakaş, hijyenin ön plana çıktığı erkek kuaförlerinde her işlemin gönül rahatlığı ile yaptırılabileceğini ve Türk berberlerinin Avrupa'daki rakiplerine oranla çok daha usta olduklarını söyledi. -''EŞİNDEN DAHA BAKIMLI ERKEK MÜŞTERİLERİMİZ VAR''- Mersin'de yaklaşık 25 yıldır berberlik yapan Gökmen Başkaş ise yaşanan dönüşümün işlerine olumlu yansıdığını söyledi. Eskiden bir müşteri geldiğinde sadece saç ve sakal tıraşı yaptıklarını belirten Başkaş ''Şimdi sadece buhar masajı veya yüzlerine maske yaptırmaya gelen müşterilerimiz var. Hizmet yelpazesini genişletince işlerimiz de açıldı'' dedi. Müşterilerinin en çok istenmeyen tüyler konusunda kendilerinden yardım istediğini anlatan Başkaş, ''Oysa eskiden erkekler bu konuda çok hassastı. Böyle bir talepte bulunduklarında karizmanın çizileceğini düşünürlerdi'' diye konuştu. Erkeklerin son dönemlerde bakımına düşkün olduğunu anlatan Başkaş, ''Her gün bize gelip tıraş olan, kokusunu sürünüp, tüylerini aldıran müşterilerimiz var. Bazen eşleri ile birlikte geliyorlar. Açıkçası eşinden daha bakımlı müşterilerimizin olduğunu görmek bizi hem şaşırtıyor, hem de sevindiriyor'' diye konuştu.