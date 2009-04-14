Erkek avcılarına baskın

Adana'da güzellik merkezlerinde bakım yaptırdıktan sonra dekolte kıyafetler giyip aşk vaadiyle dolandırdıkları erkeklerin para ve cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla haklarında arama kararı çıkartılan 5 kadın yakalandı. Bu kadınlar arasında uzun süredir polisin aradığı, aynı suçtan 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilen 31 yaşındaki Alev Güvercin de bulunuyor.



`Hırsızlık, yankesicilik, gasp' suçlarıyla tanınan Cono Aşireti üyesi kadınların güzellik bakımı yaptırdıktan sonra aşk vaadiyle kent merkezinde erkekleri dolandırıp, para ve cep telefonlarını gasp etmeleri üzerine polis alarma geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezaları ve arama kararları bulunan kadınlara yönelik aşiretin yaşadığı Yavuzlar Mahallesi 6164 sokağa operasyon yaptı. Baskında evler tek tek arandı. `Aşk vaadiyle dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp' suçlarından aranan 41 yaşındaki Nermin Güvercin, kardeşleri 31 yaşındaki Alev Güvercin, 29 yaşındaki Duriye Güvercin ile yakınları 39 yaşındaki Songül Kadıoğlu ve 24 yaşındaki Dilek Kaya yakalandı. Kadınlar polislere direnerek emniyete gitmek istemedi. Fotoğraflarını çekmek isteyen gazetecilere de saldırdılar.



Hapis cezası aldı uslanmadı



Baskında yakalanan Nermin Güvercin'in 18, Alev Güvercin'in bir, Duriye Güvercin'in 2, Songül Kadıoğlu'nun 2 ve Dilek Kaya'nın ise bir dava dosyasından yakalama emri ile arandığı belirtildi. Alev Güvercin'in, ablası 42 yaşındaki Aysel ile birlikte 2 kişiyi aşk vaadiyle dolandırıp para ve cep telefonlarını gasp etmek suçundan 3 ay önce yargılandıkları 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13'er yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkûm edildikleri anlaşıldı. Mahkeme heyetinin, tutuksuz yargılanan 2 kardeş hakkında kaçma ihtimalleri bulunduğu için yakalama emri çıkarttığı saptandı. Uzun süredir aranan Alev Güvercin yakalanırken, ablası Aysel Güvercin ise kaçmayı başardı. Polis, Aysel Güvercin ile birlikte haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda aşiret üyesi kadını da arıyor.



Nasıl çalışıyorlardı?



‘Hırsızlık, yankesicilik, gasp' suçlarıyla tanınan Cono Aşireti üyeleri bu suçlardan deşifre olunca aşiretin en güzel kızlarıyla `aşk vaadiyle dolandırıcılık' suçlarına başladı. Güzellik merkezlerine giden genç kızlar, bakım yaptırarak kendilerini tanınmayacak hale sokup, şık ve seksi kıyafetler giyerek kent merkezinde erkek avına çıkıyor. Avladıkları erkekleri ilişkiye girmek amacıyla kandırıp randevu verdikleri kendilerinin oturdukları Yavuzlar Mahallesi'ne getiriyorlar. Burada, diğer aşiret kadınları yanlarına gelip erkekleri bıçakla tehdit ederek para ve cep telefonlarını gasp ediyor. Erkeklerden çoğu, gasp edildikleri iddiasıyla polise şikâyet ederken bazıları da `rezil olurum' düşüncesiyle şikâyette bulunmuyor. Aşiret üyesi kadınlarının aşk vaadi dolandırıcılığıyla milyonlarca lira kazandıkları iddia ediliyor.



(DHA)

