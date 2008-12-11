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Yaşam

Erkek arkadaştan ceket

Kadınlar bu kış sanki giyecek şeyleri tükenmişçesine erkeklerden ceketlerini istiyorlar.

11 Aralık 2008 02:00

Kadınlar bu kış sanki giyecek şeyleri tükenmişçesine erkeklerden ceketlerini istiyorlar.

Erkek arkadaşın giydikleri 2008’de çok cazip olurken, ceketlerini ödünç aldığımızda bir de kolları sıyırıyoruz.

Filmlerde gecelik niyetine erkek arkadaşın gömleğinin giyildiğini gördük. Şimdi de gözümüzü ceketlere diktik. Bol ve maskülen duranlar rock yıldızı havası yaratmak için oldukça ideal. Trendi yaşatanlar ise genelde kollarını sıyırıp giyiyorlar. Bu ceketler her şeyin üzerine giyilebiliyor.


Dries Van Noten, Etro


DKNY, Dior

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