Erkek arkadaştan ceket

Erkek arkadaşın giydikleri 2008’de çok cazip olurken, ceketlerini ödünç aldığımızda bir de kolları sıyırıyoruz.Filmlerde gecelik niyetine erkek arkadaşın gömleğinin giyildiğini gördük. Şimdi de gözümüzü ceketlere diktik. Bol ve maskülen duranlar rock yıldızı havası yaratmak için oldukça ideal. Trendi yaşatanlar ise genelde kollarını sıyırıp giyiyorlar. Bu ceketler her şeyin üzerine giyilebiliyor.