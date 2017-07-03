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Erkek arkadaşıyla tartışan genç kadın 30 metreden denize atladı

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

03 Temmuz 2017 19:20

Antalya'da, erkek arkadaşıyla tartışan 23 yaşındaki S.Y. falezlerin kenarında alkol aldıktan sonra 30 metreden aşağıya atladı. Denize düşen genç kadın polis tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

İddiaya göre erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren S.Y., bir süre alkol aldıktan sonra saat 11.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlere geldi. Burada alkol almayan devam eden S.Y., sık sık telefonla konuşarak ağladı. Telefonu yere atan genç kız, daha sonra falezlerin kenarına geldi. Buradaki korkuluklara tutunan Y.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri S.Y. ile konuşarak falezlerin kenarından uzaklaşmasını istedi. Ancak yanına polisi yaklaştırmayan S.Y. için bu kez sağlık görevlileri devreye girdi. Sağlık görevlileriyle konuşmaya başlayan S.Y., onlardan bira istedi. Genç kadın bira verilmediği takdirde kimseyi yanına yaklaştırmayacağını söyledi. Bunun üzerine bir sağlık görevlisi aldığı birayı S.Y.'ye doğru götürmeye başladı. Bu sırada S.Y., elindeki boş bira şişesini başına vurup kırdı. Elindeki kırık şişeyle kendisine zarar vermekle tehdit eden S.Y., biranın yanına bırakılmasını istedi. Şişeyi bırakan sağlık görevlisinin geri gitmesi üzerine S.Y. bulunduğu yerden inerek şişeyi almak için geldi. Ancak S.Y., bu sırada kendisine doğru gelen sağlık görevlisini fark edince kendisini boşluğa bıraktı.

Tişörtünden yakaladı

Sağlık görevlisinin tişörtünden yakalayıp tutamadığı S.Y., yaklaşık 30 metreden suya düştü. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan S.Y., sırt üstü yatarak bağırmaya başladı. Denizde bekleyen ekiplerce bota alınan S.Y., Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık görevlilerinin müdahale ettiği S.Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)

 

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