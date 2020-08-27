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Yaşam

Erkek arkadaşının darp ettiği kadına yardım ederken bıçaklandı

27 Ağustos 2020 18:25

İzmit'te Yücel Kaya (30) isimli vatandaş, erkek arkadaşı K.D.'nin darp ettiği B.Ç.'ye yardım etmek isterken bıçaklandı. Kaya tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheli K.D. gözaltına alındı.

Olay, İzmit sahil kenarında dün gece yarısı saatlerinde meydana geldi. Bir kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini gören Yücel Kaya, koşup ayırmaya çalıştı. Kadının erkek arkadaşı K.D. (31) ile aralarında tartışma çıkan Kaya, kalbinin altından 2 bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yücel Kaya’yı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada hemen ameliyata alınan Kaya, hayati tehlikeyi atlatırken, olay sonrası kaçan K.D. polisin takibi sonucu gözaltına alındı. (DHA)

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