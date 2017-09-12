T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkek arkadaşına kızdı bileklerini kesti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde erkek arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki B

12 Eylül 2017 02:48

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde erkek arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki B.H. adlı genç kız bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. 
Olay Yeni Yalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi’nde meydana geldi. Erkek arkadaşı E.E. ile kavga eden B.H, geçirdiği sinir krizi sonrasında bileklerini kesti. Komşularının ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil ekibi, baygın halde olan genç kızı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. B.H. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZ Kocaeli DHAKOCAELİ KörfezYeni Yalı Mahallesi Hızır Reis CaddesindeErkekKomşularınınAcil ekibiDerince EğitimAraştırma HastanesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24