Erkek affetse de kadın affetmiyor

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların sadece yüzde 17’si işkenceyi affediyor. Şiddet görmesi halinde barışmaya hazır erkeklerin oranı ise çok daha fazla.

Bild am Sonntag gazetesi, Emnid Enstitüsü'nün 14 yaşın üzerinde 500 kişiyle görüşerek yaptığı ilişkilerde şiddeti konu alan araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, partnerinden şiddet gören kadınların sadece yüzde 17'si affedebileceğini söyledi. Oysa erkekler kadının ilişkide şiddet kullanması halinde barışmaya daha hazır görünüyor. Erkeklerin yüzde 56'sı böyle bir durumda partnerini affetmeye hazır.

Toplamda ankete katılanların yüzde 36'sı olası bir saldırıyı affedebileceklerini kaydetti. Yüzde 60'sı ise affa yanaşmıyor. (Deutsche Welle Türkçe)