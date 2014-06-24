'Erkek 4 eş alabilir, kadının fıtratında tek eşlilik var'

Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç, erkeklerin doğası gereği dört eşe kadar alabileceğini savunan Bulaç, kadınların fıtratında ise tek eşlilik olduğunu söyledi.

Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç, CNN Türk'te yayınlanan Aykırı Sorular programına konuk oldu.



Programda Bulaç'ın erkeklerin dört eşli olabileceği sözlerine karşılık Enver Aysever, "Kadın niye alamıyor" diye sordu. Bulaç bu soruya, "Kadının doğası tek eşliliktir onun fıtratında var. Tanrı öyle yaratmış" yanıtını verdi.

Bulaç'ın bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.