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Yaşam

‘Erkeğin yaşamı tehlikedeyse, eşinin tecavüze uğramasına seyirci kalabilir'

Mısır'da Selefi vaiz Yasir Burhami'nin, karısına tecavüz durumunda erkeğin hayatı tehlikeye girecekse müdahale etmemesinin caiz olduğu fetvası verdi

28 Nisan 2014 11:29

Mısır'da Selefiler'in Vaizi Yasir Burhami “Erkeğin yaşamı tehlike altındaysa, eşlerinin tecavüzüne seyirci kalmaları caiz” diye fetva verince büyük tepki çekti. Burhami, eşini başka erkekle yakalayan kocanın kadını da öldürebileceğini söyledi.

Taraf'ta yer alan habere göre, Mısır’da Selefi vaiz Yasir Burhami’nin, karısına tecavüz durumunda erkeğin hayatı tehlikeye girecekse müdahale etmemesinin caiz olduğu fetvası verdi. Selefi parti Nur’un dini temsilcilerinden Burhami, tartışma yaratan fetvasında, tecavüzü hırsızlıkla kıyaslayıp “Kimse para için hayatını tehlikeye atmamalı” dedi. Anasalafy sitesinde yayınlanan fetvaya, ülkedeki diğer din alimleri ve aktivistlerden kınama yağdı. El Ezher’in fetva komitesinin eski başkanı Şeyh Ali Ebu el Hasan, bu fetvanın “İslami şeriatta yeri olmadığını” söyleyerek, “Bir kadının onurunu korumak kocasının ve yakınlarının görevidir” dedi.

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