Erkeğin kilosu spermlerini etkiliyor

Danimarka'da bir araştırma erkeklerin kilosunun spermlerini etkileyebileceğini ve çocuklarını obeziteye yatkın kılabileceğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre zayıf ve kilolu erkeklerin sperm hücrelerinde farklı epigenetik izler var ve bunlar genlerin davranışlarını etkileyebiliyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Romain Barres tarafından yürütülen araştırmada kilo vermek için ameliyat olmaya hazırlanan altı obez erkek incelendi.

Barres "Bir kadın gebeyken kendine dikkat etmeli ancak araştırmamız eğer doğruysa erkekler de tavsiyeleri dinlemeli" diyor.

Araştırmada tedaviden önce, ameliyattan bir hafta sonra ve aradan bir yıl geçtikten sonra erkeklerin spermleri incelendi.

Dr.Barres ameliyattan bir hafta sonra ve bir yıl geçtikten sonra spermlerdeki değişikliklerin fark edildiğini söylüyor. Sperm hücrelerinin genetik yapısı aynı kalmasına rağmen, bu spermlerde bir genin bir bedende kendini ifade etme şeklini belirleyebilecek epigenetik değişimler görüldü.

Söz konusu epigenetik değişimlerin genleri nasıl etkilediği bilimsel olarak henüz bilinmiyor ancak Barres'ın kayıt ettiği sperm hücrelerindeki değişimler iştah kontrolü ve beyin gelişimiyle bağlantılıydı.

İnsanlar üzerinde beş yıl aynı çalışmayı yürüten Barres fareler üzerinde de benzer sonuçlara ulaşmış.

Barres'a göre babanın kilosunun çocukları üzerindeki etkisinin evrimsel nedenleri olabilir. Barres'ın teorisine göre bolluk zamanlarında çocukları daha fazla yemeleri ve büyümeleri için teşvik etmek içgüdüsel bir davranış.

Barres, "Onlarca yıl önce enerji depolamak, enfeksiyonlara ve açlıklara karşı direnmek için bir avantajdı. Obezite son dönemlerde bir avantaj değil" dedi.