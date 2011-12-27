-Erkan: ''Yeni yönetim 31 Aralık'a kadar atanacak'' İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, bu hafta sonuna kadar Borsada yeni yönetimin atamasının yapılacağını belirterek, yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 31 Aralık'a kadar kamu tarafından başkan dahil olmak üzere 4 kişinin atanacağını bildirdi. Erkan, yeni KHK ile 31 Aralık'a kadar kamu tarafından başkan dahil olmak üzere 4 kişinin atanacağını, atanacak kişi ve başkanın yeni belirlenmiş bazı kısıtlamaları, nerelerde görev yapmamaları ya da ticaretle uğraşmamaları gerektiği konusunda çeşitli kısıtlamalar bulunduğunu, çoğunun öncekine benzer olduğunu, ancak yeni getirilmiş bazı ekstra kısıtlamaların da olacağını söyledi. Bundan sonra KHK ile belirlenmiş bir atama şekli ve özlük hakları olacağını belirten Erkan, atamaların ne aşamada olduğuna ilişkin bir soruyu, ''Şu ana kadar bana ulaşmış olan herhangi bir bilgi yok. Ama sayın bakanımızın birkaç gün önce yapmış olduğu bir açıklamada mutlaka hafta sonuna kadar bunun belirleneceği hususunda bir açıklamaları oldu. Zaten olması gereken de o. Herhangi bir boşluğun oluşmaması gerekiyor'' şeklinde yanıtladı. Erkan, ''31 Aralık'a kadar atanmazsa ne olur, işler aksar mı?'' sorusu üzerine, ''Aksar tabii ki... Çünkü Yönetim Kurulu aslında bizde bir icra kurulu gibi çalışıyor. Haftada bir toplanması lazım. Yönetim Kurulunun alması gereken kararlar, dolayısıyla sadece başkanlık yetkisinde olan işlemler değil, birçoğu da yönetim Kurulu yetkisinde olan konular...'' diye konuştu. Görevini vekaleten devam ettirme yetkisine sahip olmadığını bildiren Erkan, şunları kaydetti: ''Böyle bir durum yok. Orada da boşluk diyemeyeceğim kadar açık. Yani 31 Aralık'ta görevimiz bitiyor. Dolayısıyla vekaletle yürütme gibi bir şey yok. Ancak KHK ile bir atama şeklinde yapılabilir. O açıdan bu hafta sonuna kadar zannediyorum yapılacaktır. Boşluk, İMKB'de bir belirsizlik, karar almalarda sorun yaratır. Hükümetimiz zaten bunun bilincindedir. O açıdan ben bir boşluk olacağını zannetmiyorum.'' Erkan, yeniden başkan olup isteyip istemediğinin sorulması üzerine, bunun hükümetin alacağı bir karar ve onların takdirine bağlı olduğunu belirterek, ''Böyle bir takdir olursa ve onların görüşü doğrultusunda planlar yürürlüğe konulursa bu konuda yararlı olmayı isterim'' dedi. Erkan, ''Hükümet de bunun farkında olduğu için artık bu konuya el atmak ve sermaye piyasasını sadece İMKB olarak düşünmemek lazım, burada başlatıp belki diğer alınacak tedbirlerle beraber sermaye piyasasını büyütme niyetleri var. Ben bunu da takdirde karşılıyorum'' diye konuştu. Şirketleşme sürecinin doğru bir süreç ve şirketleşirken seçilecek modelin çok önemli olduğunu vurgulayan Erkan, ''Eğer bir KİT haline gelecekse, yani sermayesinin yüzde 100'ü kamuya ait olan bir şirket olacaksa burada çeşitli sakıncalar var. AŞ'leştiği andan itibaren kamunun payının yüzde 50'nin altında olması ama belli konularda da veto yetkisinin kamuda bulunması, yani bir altın hisse uygulaması gibi bir uygulamayla zannediyorum İMKB, çok daha esnek, çok daha dinamik bir yapıya ve hızlı karar alma imkanına kavuşur'' dedi. Erkan, İMKB'nin şirketleşmesinde gecikildiğini de söyledi.