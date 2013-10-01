Erkan Petekkaya: Televizyonda bir kez öpüştüm onda da pişman oldum

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı “Ali Kaptan” karakteriyle adını duyuran oyuncu Erkan Petekkaya, konuk olduğu 'Her Şey Dahil ' programında Dila Hanım dizisindeki öpüşme sahnelerinden pişman olduğunu söyledi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, Petekkaya, dizilerdeki öpüşme sahnelerinden pişman olduğunu belirterek “Sinemada diyecek bir şeyim yok ama televizyonda gerekli olduğuna inanmıyorum. Dila Hanım dizisinde ben bir kez yaptım onda da pişman oldum. İzlediğim zaman rahatsız oldum. Bu tür sahneler çekildiği zaman bizim ülkemizde farklı bakılıyor. O çekilen sahnenin ana fikrinde ne anlatılmak istendiğinin üstünde kimse durmuyor. Ertesi gün bütün gazetelerde öpüşme sahnesinin fotoğrafları çıkıyor. Buna daha hazır olmadığımızı düşünüyorum” dedi.