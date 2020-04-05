Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na hakaret mesajları hakkında açıklama: Ben değil işten çıkardığım yardımcım yapmış

Oyuncu Erkan Petekkaya kendi sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşımına yapılan hakaret içerikli yorumlar hakkında açıklama yaptı. Instagram hesabından açıklama yapan Petekkaya, yorumları kendisinin değil, bir süre önce işten çıkardığı yardımcısının yaptığını söyledi.

Petekkaya ayrıca bu yorumlardan sonra hesabının Instagram servisi tarafından askıya alınmadığını, yine işten çıkardığı yardımcısının hesabı kapattığını söyledi.

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Petekkaya'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Uzun yıllardır yanımda çalışan yardımcımın 16/03/2020 tarihinde iş çıkışını bazı sebepler yüzünden uygun bulmuştum. Muhasebecim bu bilgiyi gerekirse doğrulayacaktır.

Yıllardır oluşan güven neticesinde teknolojiden de hiç anlamadığım için tüm sosyal medya hesap ve mail şifrelerim hatta kredi kartlarımın şifreleri, vekaletim kendisinde vardı.

Öyle ki istediği zaman paylaşımıma müdahale edebiliyordu.

İş takiplerim açısından konuşmaya devam ediyorduk. Perşembe günü tazminatını banka yolu ile gönderdim. Gerekirse dekontuna ulaşılabilir, elimde mevcuttur.

Söz konusu paylaşımlar maalesef bana zarar vermek amacı ile işten maalesef bana zarar vermek amacı ile işten çıkardığım için kendisi tarafından anlık bir öfke ve iyi olmayan bir ruh hali ile yapılmıştır. Hesabımı, paylaşımlardan sonra Instagram servisi değil kendisi kapatmıştır. Daha önce 18 kez hacklendiğim için bu durumu da öyle bir şey zannettim.

Kendisi ile konuştum, çok pişman olduğunu biliyorum. Daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum.

Ülkemizin bu zor günlerinde tüm bu yaşananlar için çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim.

Sevgi ve saygılarımla…"

Petekkaya'nın hesabından Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına şu yorumlar yapılmıştı: