T24 LogoT24 Logo
Magazin

Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na hakaret dolu mesajlar

05 Nisan 2020 15:11

Oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret içerikli yorumlarda bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın paylaşımın altına yaptığı yorum ise olay oldu. Petekkaya, İmamoğlu için "Terbiyesiz, zavallı, defol" gibi ifadeler kullandı.

Twitter ve Instagram hesapları askıya alındı

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı.

Petekkaya'nın hesabının askıya alınması, hacklendiği (Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi) tartışmalarını gündeme getirdi.

Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya'nın hesaplarını başkalarına kaptırıp kaptırmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

Erkan PetekkayaEkrem İmamoğluhakaret
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24