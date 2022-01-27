Erkan Özerman, "Kıvanç Tatlıtuğ'a iftira attı" diyerek suçlamıştı: Azra Akın'dan açıklama geldi

Yapılan açıklamada, "Erkan Özerman’ın Azra Akın, ailesi ve çocuğu ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçek dışıdır. Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır. Dönem dönem bu şekilde Azra Akın'ın itibarına saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Erkan Özerman'a yargı gerekli cevabı verecektir" denildi.

Özarman, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Azra Akın'ın sevgili olduğu döneme ilişkin olarak, "Onun Kıvanç’a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç’a atılan iftirayı burada anlatamam. Azra, onu elden kaçırma korkusu ile iftira attı" iddiasında bulunmuştu.