Erkan Can: Yas günlerinde tiyatro kapanmaz

Tiyatrocu Erkan Can, İstanbul'da Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırısının ardından iptal edilen programlarla ilgili olarak “Yas günlerinde Tiyatro kapanmaz. Sanat teröre, savaşa teslim olmaz. Halk için ekmek gibi, su gibi gerekli, mühimmat kadar önemlidir tiyatro" dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen terör saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Yıldıray Şahinler ve Bahtiyar Engin yönetimindeki İstanbul Halk Tiyatrosu, oyunlarını iptal etmedi. Cem Davran, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin, Selin Yeninci ve Erkan Can’ın rol aldığı tiyatro oyunu ‘Alevli Günler’, bu akşam Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu