-ERİYEN KAR SULARI TAŞKINLARA NEDEN OLDU ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Ankara'da, yoğun kar yağışının ardından ısınan havanın etkisiyle eriyen kar suları nedeniyle, Gölbaşı ilçesindeki Mogan Parkı'nın bir bölümü sular altında kaldı. Hafta başında başkenti etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından ısınan havanın etkisiyle eriyen kar suları, Mogan Parkı'ndaki Atatürk Sahil Parkının sular altında kalmasına neden oldu. Hafta sonunu Gölbaşı'nda geçirmek isteyen Başkentliler, çay bahçelerine ulaşmak için kum torbalarına basmak zorunda kaldı. Eymür Gölü'nde suların yaklaşık 50 santimetre yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan tahliye kapakları açılarak kar suları, Mogan Gölü'nden bırakılıp Eymir Gölü'ne oradan da İmrahor'dan Ankara Çayı'na akıtılıyor. İmrahor Deresi'ne akan sular nedeniyle de bazı bahçeler sular altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesince de kepçe ile dere yatağı açılarak suyun kolay akması sağlandı. -SOBADAN ZEHİRLENEN AİLE TOPRAĞA VERİLDİ Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Ekrem Tekin, eşi Asiye Tekin ve oğulları Emrah Tekin topraga verildi. Tulumtaş Mahallesi'nde Hamit Cemiloğlu'na ait çiftlik evinde kalan Ekrem Tekin (45), Eşi Asiye Tekin (44) ile oğulları Emrah Tekin (18), sobanın sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiler. Tekin ailesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tulumtaş Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verilmesi sırasında Tekin ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.