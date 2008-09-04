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Çevre

Eriyen buzulda 'Neolitik Çağ' sürprizi

İsviçre Alpleri'nde eriyen bir buzul, 6500 yıl öncesine ait çok sayıda ve arkeolojik açıdan çok değerli buluntuların ele geçmesini sağladı.

04 Eylül 2008 03:00

İsviçreli arkeolog ve iklim bilimciler, ülkenin orta kesimlerindeki Schnidejoch buzulundaki kazılarda elde edilen ve bir savaşçı ya da avcı erkeğe ait 300 objeden 46'sının, radyokarbon yöntemiyle 6500 yıl öncesi neolitik çağa ait olduğunun anlaşıldığını belirttiler.

Bu tarih öncesi buluntular arasında bir erkeğe ait deri elbise ve ayakkabı parçaları, bronz iğneler, yay, sadak (okluk), oklar bulunduğunu belirten arkeologlar, bu buluntuların İtalya ve Avusturya arasındaki Similaun buzulunda bulunan ve 5100 yıl önce yaşamış Ötzi adamına ait olanlardan daha eski olduğunu kaydettiler.

2756 metre yükseklikteki Schnidejoch buzulundaki kazılar, 2003 yılında bölgede gezi yapan bir çiftin, okluğun parçalarını bulması üzerine başlatılmıştı. Bu buluntuların, Alpler'de neolitik çağ ile Roma dönemi arasındaki geçişin aydınlatılması açısından yararlı olacağına işaret eden bilim adamları, bölgede yürümenin ve yol almanın hava sıcaklığı göreceli olarak yüksekken olanaksız olduğunu, hava iyice soğuduğunda buzulun, yürüyerek geçişe olanak verdiğini kaydettiler.

Bilim insanları, buluntuların sahibinin büyük olasılıkla bu bölgede yürürken başına bir kaza geldiğini tahmin ettiklerini belirterek, deri giysisi parçaları üzerinde yaptıkları analizler sonucu bunun keçi derisinden yapıldığını anladıklarını ve bu türün de günümüzde Laos'ta yaşadığını vurguladılar.

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