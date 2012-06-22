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Yaşam

Eriyen asfaltla buzlanan yol arasında fark yok

Tatile çıkacak sürücüleri, yollarda büyük tehlikeler bekliyor. Bunların başında aşırı sıcak havada eriyen asfaltın yolu kayganlaştırması geliyor

22 Haziran 2012 13:29

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kışın buzlanan, yazın ise sıcaktan eriyen asfalt arasında fark olmadığına dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Apaydın, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini, bu mümkün değilse trafik kurallarına özenle uyulmasını istedi.

Dikkatsizlik, uykusuzluk, trafik kurallarına uymamak ve aceleciliğe bağlı olarak son bir ayda meydana gelen trafik kazalarında 443 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 403 kişi de yaralandı. Ramazan ayının tatil öncesi döneme denk gelmesi, düğün sezonunun başlamasıyla trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Her gün 15 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Yaz mevsiminin gelmesiyle trafikteki yoğunluk 4 katına çıktı. Bu da kaza riskinin 4 kat artması demektir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor. Çünkü eriyen asfalt karayollarını kayganlaştırdı. Yabancılık çekilen yollarda eriyen asfalt, yeni dökülmüş mıcır, ani şerit değiştirmeleri, tek şeride düşen veya daralan yollar kazalara davetiye çıkarmakta." şeklinde konuştu.

Yolculuğa çıkılmadan önce araç bakımlarının mutlaka eksiksiz olarak yapılması gerektiğini kaydeden Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, "Eriyen asfaltta rampa çıkıldığı vitesle inilmelidir. Eriyen asfaltta hız limitlerine uyar, ani fren ve direksiyon kırmaları yapmaz, takip mesafesini korursak aracımızın kaymasını önlemiş oluruz." dedi.

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