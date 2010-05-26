Erivan'dan Ankara ve Bakü'ye mesaj

T24 - Ermenistan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunundaki tutumundan memnun değil. Ankara'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümüne müdahil olmasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan'ı da dolaylı yoldan tehdit etti.



Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'le görüşen Sarkisyan, Türkiye'nin protokol sürecinde ön koşullar ileri sürdüğünü öne sürdü.



Sarkisyan, "Bunun sonucunda süreçteki başarısızlık Ermenistan'a protokolleri onay sürecini askıya almaktan başka çare bırakmadı" dedi.



Ermeni lider, Türkiye'yi normalleşme sürecinin başarısız olması için çaba göstermekle de suçladı.



Sarkisyan, Azerbaycan'ı da dolaylı tehdit etmekten kaçınmadı; "Ermenistan ordusunun her türlü göreve hazır olduğunu" söyledi, "Ermenistan'ın 10 katı büyüklükte ülkelerle başa çıkabileceğini" savundu.



NATO Genel Sekreteri Rasmussen ise, olası Ermenistan ve Azerbaycan çatışmasında NATO'nun güç kullanarak müdahil olmasının beklenmemesini istedi.







