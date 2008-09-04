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Politika

Erivan'da terörist konuk iddiası

Cumhurbaşkanı Gül'ün izleyeceği maçta, Orly katliamının sorumlusu terörist Garbisyan'ın protokol konuğu olduğu iddia edildi.

04 Eylül 2008 03:00

Ermeni terör örgütü ASALA'nın 1983 yılında Paris yakınlarındaki Orly Havaalanı'nda düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 8 kişinin ölümüne sebeğ olan, Fransa'da hapis cezasını çeken ve 2001 yılında serbest bırakılan Ermeni terörist Varuhan Patrikyan'ın da Türkiye'nin Ermenistan ile oynayacağı maçın davetlisi olduğu öğrenildi. Garbisyan'ın Cumhurbaşkanı Gül ile aynı protokolde maçı izleyeceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu konu üzerine ne yapacağı merak konusu. Ermenistan'da Patrikyan''ın da stada alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.

ERMENİSTAN DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

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