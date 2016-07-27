Erivan’da ambulansa saldırı; 4 sağlık görevlisi rehine alındı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis merkezini basarak içeridekileri rehine alan silahlı grup, bu kez de ambulansa saldırıp sağlık görevlilerini rehine aldı.

Sputnik’in haberine göre Erivan’da bir grup gece saatlerinde polis merkezini basmış, içeridekileri rehine aldıktan sonra gruptan iki kişi teslim olmuştu. Ancak Ermenistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre grup, aralarında yaralanan iki kişiyi tedavi için gelen ambulanstaki dört sağlık görevlisini rehine aldı.

Saldırganlarla sağlık görevlilerini bırakmaları için iletişime geçildiği ve tedbirler alındığı da gelen bilgiler arasında.

Yaşadışı silah bulundurma suçlamasıyla haziran ayında tutuklanan muhalif liderlerden Jirayr Sefilyan’ın serbest bırakılmasını talep eden silahlı grup, 17 Temmuz’da Erivan’ın Erebuni bölgesindeki bir karakola baskın düzenlemiş ve 5 kişiyi rehine almıştı. Günlerdir aynı bölgede bekleyen gruptan ikisi rehine olmuştu.