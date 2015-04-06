Erişim yasağı getirilen linklerin tam listesi açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın odasında rehin alınmasına yönelik yapılan haber ve videolarla ilgili 3 Nisan'da gelen erişim yasağının kapsamı belli oldu.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun’un imzasını taşıyan karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebi sonrası alındı. 3 Nisan tarihli talep yazısı için aynı gün karar verildi.

Kararda, erişim engeli istenen haber linkleri ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar yer alıyor. Anılan linkler arasında, Youtube, Facebook ve Twitter uzantılı bir dizi linkin yanı sıra, yerli ve yabancı haber sitelerinin linkleri de bulunuyor.

Kararda, ilgili haberler için öncelikle içerikten çıkarma, bunun mümkün olmaması halinde erişimin engellenmesi kararı verildi. Alınan karar Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilerek gereğinin yapılması istendi.

Erişim yasağı getirilen sayfalar şöyle: