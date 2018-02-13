T24 LogoT24 Logo
Gündem

 Eris Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası (1)

Serpil KIRKESER -İSTANBUL DHA MİT TIR'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

13 Şubat 2018 17:27

Serpil KIRKESER -İSTANBUL DHA
MİT TIR\'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun, durdurulan MİT TIR\' ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a ilettiği iddiasına ilişkin, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan yargılandığı davanın  stinaf Mahkemesi\'ndeki üçüncü duruşmasında karar açıklandı.
İstanbul  2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nu \"Dvletin gizli belgelerine açıklamak\" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, \"Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü\" dedi. Berberoğlu, duruşma salonuna el salladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serpil KIRKESERDHA MİT TIRCHP Milletvekili Enis BerberoğluCHPMilletvekili Enis BerberoğluMİT TIRCumhuriyetGenel Yayın Yönetmeni Can DündarMahkemesiCeza Dairesi CHP Milletvekili Enis BerberoğluBerberoğluDuruşmaya SEGBİS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24