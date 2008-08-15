Erimeye paravan engeli

Alman araştırmacıların, İsviçre Alplerindeki bir buzulun erimesini, büyük paravana yardımıyla önlemeye çalışacakları bildirildi.



Alman Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden yayımlanan bildiride, 15 metre genişliğinde ve 3 metre yükseklikteki paravananın, Wallis Kantonu'ndaki Rhone Buzulu'nun buzul diline yerleştirildiği belirtildi.



2300 metre yüksekliğe yerleştirilen paravana yardımıyla, buzuldan vadiye esen soğuk rüzgarların frenleneceği hatta durdurulacağı, amacın doğal bir soğuk katmanı oluşturmak olduğu kaydedildi. Laboratuvar ortamında başarıyla test edilen bu yöntemin etkilerinin 21 Ağustos'a kadar "doğal ortamda" inceleneceği belirtildi.

