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Yaşam

Erik uğruna canından oldu

Bursa’da komşusunun bahçesinden erik toplayan 8 yaşındaki Furkan Çelik, bahçe sahibinin geldiğini görünce kaçmaya başladı ve TIR’ın altında kaldı.

14 Mayıs 2009 03:00

Bursa’da okul çıkışı arkadaşlarıyla komşusunun bahçesinden erik toplayan 8 yaşındaki Furkan Çelik, bahçe sahibinin geldiğini görünce kaçmaya başladı ve TIR’ın altında kaldı.

Bursa’da okul çıkışı arkadaşlarıyla komşusunun bahçesinden erik toplayan 8 yaşındaki Furkan Çelik, bahçe sahibinin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Caddeden karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kalan ilköğretim okulu öğrencisi Furkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesi'nde oturan Hasan Öztimur İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Çelik, dün öğleden sonra okuldan çıkınca arkadaşlarıyla mahallerinde bulunan bahçeye girip ağaçtan erik topladı. Bu sırada bahçe sahibini gören Furkan ve arkadaşları kaçmaya başladı. Duvardan atlayıp çevre yolundan karşıya geçmek isteyen Furkan Çelik, 54 yaşındaki Nasuh Nizam'ın kullandığı 16 BRJ 47 plakalı TIR'ın altında kaldı. Ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlanırken, gözaltına alınan TIR şoförü, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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