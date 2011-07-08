-''ERİK'' KAVGASI KANLI BİTTİ KOCAELİ (A.A) - 08.07.2011 - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evinin bahçesindeki ağaçtan erik alan kişinin yakınlarıyla kavga eden ev sahibi ve kavgaya müdahale eden 1 zabıta memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çenedağ Mahallesi Tezler Sokak'taki Ahmet Demir'e ait evin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılmasının ardından oluşacak hafriyattaki hurdaları toplamak için bölgeye bir grup geldi. Gruptaki bazı kişilerin, yıkımı devam eden binanın yakınında bulunan Zeki Ersin Kargın'a ait evin bahçesindeki ağaçtan izinsiz erik alması üzerine ev sahibi ile söz konusu kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada yıkım güvenliği için olay yerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kavgaya müdahale etmek istemesi üzerine söz konusu grup da, zabıta ekiplerine demir ve sopalarla saldırdı. Zabıta ekiplerinin biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmek istediği grup, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu dağıtıldı. Olayda bir zabıta memuru eline isabet eden bıçakla, ev sahibi Kargın ise darbedilerek yaralandı. Zabıta memuru ile Kargın'ın tedavisi olay yerinde yapıldı.