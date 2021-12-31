Erik 1000 liradan tezgâha indi

Balıkesir'de bir manav Mersin'den getirdiği eriklerin satışına başladı. Üçerli paketler halinden satılan erikler 60 liradan satışa sunulurken, eriğin kilosunun da bin lira olduğunu açıkladı. Manavın, "Erik bin lira, bin lira" diye bağırması ilginç görüntüler oluşturdu.

Balıkesir' bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu. Manav Bahadır Kesikkulak, İHA'ya yaptığı açıklamada 10 senelik manav olduğunu belirterek, "Eriklerimiz sera olarak Mersinden geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum. Pahalı ama yapılacak bir şey yok bu mevsimde az olduğu için erik pahalı. Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor ve para önemli değil diyorlar. Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" şeklinde konuştu.

Manav görevlisi gencin ise "Erik bin lira" diyerek tezgâh başında bağırması ilginç görüntüler oluşturdu.