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Eric Edelman’a getirilen sahte darbe belgeleri

ÇEtin Doğan'ın kız ve dağmadı, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman ile yaptıkları bir görüşmeyi bloglarında kamuoyuyla paylaştı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Balyoz davasından tutuklanıp serbest bırakılan Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın kızı Pınar Doğan ve damadı dünyaca ünlü ekonomist Dani Rodrik ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman ile yaptıkları bir görüşmeyi bloglarında kamuoyuyla paylaştı.

“cdogangercekler.wordpress.com” adresli blogdaki Dani Rodrik-Pınar Doğan’ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

“2003-2005 yıllarında ABD’nin Türkiye büyükelçiliğini yapmış bulunan Eric Edelman’ın bize anlattığı ve Türkiye’de bilinmeyen bir olayı 'kendi izniyle' aktarıyoruz.

Edelman’ın görev yaptığı yıllarda, kendisine AKP hükümeti yanlısı ve Edelman’la çok iyi geçinmek için çabalayan bir grup tarafından bazı belgeler veriliyor. Bu elyazması fotokopilerin ordu içerisinde bir darbe hazırlığına işaret ettiği iddia ediliyor. Edelman, bu belgeleri inceletiyor. Amerikan uzmanların yaptığı çalışma belgelerin gerçek olmadığı sonucuna varıyor. Edelman da kendisine sahte belgeler verilerek orduda gerçek bir darbe hazırlığı varmış izlenimi yaratılmasına çalışıldığı kanaatine varıyor.


‘Darbe var’ uyarısı...

Edelman, Türkiye’de daha evel yayınlanan bazı söyleşilerinde AKP hükümeti tarafından kendisine darbe hazırlığı var şeklinde uyarıların geldiğini fakat elçiliğin böyle bir şeyden haberi olmadığını, TSK’nın da kendileriyle temas etmediğini söylemişti.

Fakat Edelman’dan yeni olarak öğrendiklerimiz, darbe konusunda belge sahteciliğinin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Bu bilgiler, belge sahteciliğinin nasıl yapıldığına, sahte belgelerin nasıl servis edildiğine, ve belki de en önemlisi, gerisinde kimlerin olduğuna dair somut kanıt teşkil ediyor...”



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